La transizione ecologica serve a conciliare sviluppo e salvaguardia del pianeta

«La presidenza italiana del G20 ha come priorità un approccio One Health che permetta di preservare la sicurezza umana, animale e ambientale». Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, al termine del Global Health Summit tenuto ieri a Roma. «La maggior parte delle malattie infettive sono causate da agenti patogeni derivati dagli animali. E la loro comparsa è causata da deforestazione, sfruttamento della fauna selvatica e altre attività umane. Per questo sarà fondamentale un'efficace azione di protezione ambientale», ha aggiunto il premier certificando l'impegno dell'Italia nel rispetto dell'ambiente. La transizione ecologica è una priorità non più prorogabile e Roma sta lavorando, al pari degli altri Paesi dell'Unione europea e del G20, agli obiettivi di decarbonizzazione previsti dagli accordi internazionali. Il Piano nazionale di ripresa ...

