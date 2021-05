La tassa di successione? Inutile spruzzata di marxismo (Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag – Partiamo dal fondo. Matteo Orfini, quello che dava di gomito a Carola Rackete durante lo speronamento di una motovedetta della Guardia di Finanza, ha domandato su Twitter come mai in Italia non arrivi mai il momento di redistribuire la ricchezza e di restituire qualcosa ai giovani. Si riferisce ai diciottenni, e tra poco spiegheremo il perché. Mario Draghi ha dichiarato urbi et orbi che questo non è il momento di chiedere i soldi ai cittadini, ma di dargliene. Sorvolando sul fatto che se si trattasse di una richiesta, tutti noi potremmo gentilmente rifiutarla. Evitando di versare tasse ed imposte, prendiamo atto di quanto detto. La tassa di successione: un condensato di mediocrità e viltà Vi è un filo rosso che unisce i due fatti e si chiama Enrico Letta. Il quale ha pensato bene di partorire una boiata: istituire un bonus per i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag – Partiamo dal fondo. Matteo Orfini, quello che dava di gomito a Carola Rackete durante lo speronamento di una motovedetta della Guardia di Finanza, ha domandato su Twitter come mai in Italia non arrivi mai il momento di redistribuire la ricchezza e di restituire qualcosa ai giovani. Si riferisce ai diciottenni, e tra poco spiegheremo il perché. Mario Draghi ha dichiarato urbi et orbi che questo non è il momento di chiedere i soldi ai cittadini, ma di dargliene. Sorvolando sul fatto che se si trattasse di una richiesta, tutti noi potremmo gentilmente rifiutarla. Evitando di versare tasse ed imposte, prendiamo atto di quanto detto. Ladi: un condensato di mediocrità e viltà Vi è un filo rosso che unisce i due fatti e si chiama Enrico Letta. Il quale ha pensato bene di partorire una boiata: istituire un bonus per i ...

