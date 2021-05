La storia di mamma Valentina e della piccola Elettra: «Prima i medici davano mia figlia per spacciata, adesso per il Comune siamo invisibili» (Di sabato 22 maggio 2021) Secondo alcuni medici non sarebbe potuta sopravvivere, quindi comprarle i giocattolini avrebbe significato solo sprecare soldi, denaro che invece sarebbe servito per pagarle il funerale. Ma lei, uno scricciolino di appena due chili, ha stupito tutti con la sua forza e ora, a distanza di tre anni, ha fatto quello che quei dottori insensibili non potrebbero che definire un miracolo, ma che è invece frutto di un duro percorso che vede protagonisti proprio lei, Elettra, la sua famiglia e altri medici – quelli che invece hanno lottato con e per lei: è sopravvissuta e ha fatto enormi progressi. E ora eccola qui, la piccola, insieme alla sua coraggiosa mamma Valentina. Ma i problemi non sono affatto finiti, anzi. E la causa stavolta sono i servizi sociali, che da mesi non versano i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 22 maggio 2021) Secondo alcuninon sarebbe potuta sopravvivere, quindi comprarle i giocattolini avrebbe significato solo sprecare soldi, denaro che invece sarebbe servito per pagarle il funerale. Ma lei, uno scricciolino di appena due chili, ha stupito tutti con la sua forza e ora, a distanza di tre anni, ha fatto quello che quei dottori insensibili non potrebbero che definire un miracolo, ma che è invece frutto di un duro percorso che vede protagonisti proprio lei,, la sua famiglia e altri– quelli che invece hanno lottato con e per lei: è sopravvissuta e ha fatto enormi progressi. E ora eccola qui, la, insieme alla sua coraggiosa. Ma i problemi non sono affatto finiti, anzi. E la causa stavolta sono i servizi sociali, che da mesi non versano i ...

