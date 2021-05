La sinistra delle bandiere e quella delle bandierine. Letta e le tasse (Di sabato 22 maggio 2021) Ci sono le bandiere, di partito naturalmente. Sono drappi di stoffa ideologica con su scritti i principi unificanti di una aggregazione politica e che servono a radunare un popolo a cui dare un’identità, un sentimento da trasmettere, una fisionomia da condividere. E poi ci sono le bandierine, sempre di partito. Hanno lo scopo di geolocalizzare un territorio politico, di definire un perimetro d’azione, di blindare una fetta di consenso. La proposta di Enrico Letta di una tassa ad hoc sulle successioni milionarie per assegnare ai giovani una “dote” e mettere ali ai loro desideri, appartiene ad entrambe le categorie: con effetti però assai diversificati. La bandiera ideale da raccogliere e sventolare è quella di una sinistra i cui confini ideali si sono annacquati e difettano di riconoscibilità. La ... Leggi su formiche (Di sabato 22 maggio 2021) Ci sono le, di partito naturalmente. Sono drappi di stoffa ideologica con su scritti i principi unificanti di una aggregazione politica e che servono a radunare un popolo a cui dare un’identità, un sentimento da trasmettere, una fisionomia da condividere. E poi ci sono le, sempre di partito. Hanno lo scopo di geolocalizzare un territorio politico, di definire un perimetro d’azione, di blindare una fetta di consenso. La proposta di Enricodi una tassa ad hoc sulle successioni milionarie per assegnare ai giovani una “dote” e mettere ali ai loro desideri, appartiene ad entrambe le categorie: con effetti però assai diversificati. La bandiera ideale da raccogliere e sventolare èdi unai cui confini ideali si sono annacquati e difettano di riconoscibilità. La ...

Advertising

DSantanche : La #destra e la #sinistra esistono ancora, altroché. Solo che una delle due vive su Marte. Secondo voi quale? - Giorgiolaporta : No, non c'entra nulla il bellissimo spot delle #Dietorelle con una legge pericolosa che imbavaglia le opinioni dive… - INCAZZATA3 : RT @DSantanche: La #destra e la #sinistra esistono ancora, altroché. Solo che una delle due vive su Marte. Secondo voi quale? - fabrizio19651 : @ksnt63 Manca informazione. Manca attività capillare di diffusione delle idee. Se ognuno fa qualcosa, le persone ca… - Ilaria8610 : RT @MarcoSanavia1: Si paga il reddito di cittadinanza perché non c’è lavoro. Si fanno entrare in italia clandestini perchè gli italiani non… -