La Russa | “Non accetterei la presidenza del Copasir Urso chiarirà tutti i dubbi di Salvini”

Ignazio La Russa, intervistato dal Corriere della Sera, fa il punto sui candidati alle Amministrative e sul braccio di ferro tra Fratelli d'Italia e la Lega sul Copasir. «Sia chiaro – precisa il vicepresidente del Senato – al tavolo terremo distinte le questioni. Il Copasir è un problema istituzionale che abbiamo posto perché riguarda i rapporti tra maggioranza e opposizione, non quelli interni al centrodestra. Le Amministrative sono altra cosa. E non saremo noi, unico partito a non aver mai cambiato alleanze e a non vedere altra prospettiva che un centrodestra unito, a far qualcosa per cambiare questo quadro». "La Lega ha votato Urso vicepresidente. Perché ora non va bene più?" L'ex ministro della Difesa ribadisce, intanto, che per Fratelli d'Italia il presidente del Copasir deve essere Adolfo

