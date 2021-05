La reunion di Friends in contemporanea su Sky: come e quando vederla? (Di sabato 22 maggio 2021) Se è un sogno non ci svegliate. Quello che abbiamo visto nel trailer della reunion di Friends non è l’unico motivo per essere felici perché è di pochi minuti fa un’altra notizia che farà felice i fan della mitica comedy americana, di cosa stiamo parlando? Semplice, per vedere questo ‘incontro’ tra i protagonisti della serie quindi quelli dell’annunciata a attesa reunion, non dovremo né darci alla pirateria (mai farlo!) e nemmeno attendere mesi e mesi. Sky ha annunciato poco fa sui profili social ufficiali che la reunion di Friends andrà in onda in contemporanea con gli Usa e, quindi, il 27 maggio prossimo. Il conto alla rovescia può finalmente iniziare perché all’appuntamento con Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David ... Leggi su optimagazine (Di sabato 22 maggio 2021) Se è un sogno non ci svegliate. Quello che abbiamo visto nel trailer delladinon è l’unico motivo per essere felici perché è di pochi minuti fa un’altra notizia che farà felice i fan della miticady americana, di cosa stiamo parlando? Semplice, per vedere questo ‘incontro’ tra i protagonisti della serie quindi quelli dell’annunciata a attesa, non dovremo né darci alla pirateria (mai farlo!) e nemmeno attendere mesi e mesi. Sky ha annunciato poco fa sui profili social ufficiali che ladiandrà in onda incon gli Usa e, quindi, il 27 maggio prossimo. Il conto alla rovescia può finalmente iniziare perché all’appuntamento con Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David ...

Advertising

HuffPostItalia : 'Dopo 17 anni ancora nessun amico nero?': è polemica per la reunion di Friends (di A.Marrocco) - Screenweek : #Friends la reunion arriverà in Italia su @SkyItalia in contemporanea con gli USA #FriendsReunion… - oldcardigvn : la reunion di friends potevano mandarla ovunque e invece proprio su sky how surprising - rossytaee : RT @itstella_a: QUINDI 5/23 ci sono i BBMAs 5/25 sono al BBC the one show 5/26 al A Late Show 5/27 ospiti alla friends reunion 5/28 iHear… - reid_jareau : Ma la Reunion di Friends la metteranno anche su qualche sito streaming? Perché sennò io mi ammazzo se non la mettono #FriendsReunion -