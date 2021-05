La rabbia popolare per le chiusure è sacrosanta Ma si pensi alla nazione | e non solo alla bottega

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 22 maggio 2021) Quando il popolo scende in piazza per sfidare un potere incapace e per di più arrogante, è sempre una buona notizia. Soprattutto in questo periodo, dopo che ci hanno bombardato di propaganda per mesi e mesi, senza sosta. Il governo ci vuole tappati in casa: per evitare i contagi, dicono. O forse perché, più del virus, a essere contagiosa è la, o meglio il malcontento crescente di una popolazione ormai allo stremo delle forze. Il coro dei media ripete a perdifiato che la pandemia ha causato la crisi economica. Ecco, non è affatto così: ad aver causato la crisi non è stato il Covid-19, ma lereiterate e scriteriate dei nostri governanti. E questo lo hanno capito anche moltissimi italiani, che non ne possono più di essere presi per i fondelli da personaggi ridicoli come Roberto Speranza o da corazzate della ...