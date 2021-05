La pioggia non ferma la voglia del primo estivo in Borgo Santa Caterina (Di sabato 22 maggio 2021) Nemmeno qualche goccia di pioggia e la temperatura ancora non altissima hanno scoraggiato i bergamaschi che nella serata di venerdì (21 maggio) hanno raggiunto via Borgo Santa Caterina per l’apertura dei dehors. Una soluzione, qui come in via Broseta, simile a quella dello scorso anno, pensata dal Comune di Bergamo in accordo con il Distretto Urbano del Commercio e l’associazione dei commercianti del Borgo per far fronte alla necessità del distanziamento sociale e alle restrizioni imposte dalle misure anti-Covid. Nei giorni scorsi all’esterno dei locali sono stati installati pozzetti in cemento con invaso per le piante e gabbioni in metallo riempiti da pietrame, per formare degli spazi all’interno dei quali i gestori hanno posizionato tavoli e sedie. E tanti bergamaschi fin dalla prima sera hanno ... Leggi su bergamonews (Di sabato 22 maggio 2021) Nemmeno qualche goccia die la temperatura ancora non altissima hanno scoraggiato i bergamaschi che nella serata di venerdì (21 maggio) hanno raggiunto viaper l’apertura dei dehors. Una soluzione, qui come in via Broseta, simile a quella dello scorso anno, pensata dal Comune di Bergamo in accordo con il Distretto Urbano del Commercio e l’associazione dei commercianti delper far fronte alla necessità del distanziamento sociale e alle restrizioni imposte dalle misure anti-Covid. Nei giorni scorsi all’esterno dei locali sono stati installati pozzetti in cemento con invaso per le piante e gabbioni in metallo riempiti da pietrame, per formare degli spazi all’interno dei quali i gestori hanno posizionato tavoli e sedie. E tanti bergamaschi fin dalla prima sera hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : pioggia non Cina occupata per 110 anni ... l'un contro l'altro armati In principio se ne vedevano solo un paio; poi via via sono spuntati come i funghi al primo sole dopo la pioggia. Ogni... Tra Israele e Gaza la guerra non si ferma L'...

Riaprono le terme di Giunone Si punta a 150mila ingressi Il bilancio 2020 non è stato dei più positivi: "Dopo venti giorni tra pioggia e perturbazioni che hanno permesso ai primi temerari utenti di entrare a fine giugno dello scorso anno", lamenta la ...

Roberto Baldassarre Un film di Woody Allen con Gina Gershon, Christoph Waltz, Elena Anaya, Wallace Shawn. Una commedia 'aritmica' che ribadisce i fondamentali di Woody Allen fuori dal suo territorio.

