La pandemia ha bloccato la prevenzione dei tumori: «Più di 600mila donne senza diagnosi. Le giovani rischiano di più» – L'intervista (Di sabato 22 maggio 2021) Quando si trascorrono più di 25 anni in un laboratorio con l'unico scopo di provare a salvare le vite degli altri, non è facile dover accettare che all'improvviso la persona da salvare sei tu. La dottoressa Ann Zeuner, scienziata e biologa dell'Airc, racconta una doppia sfida, quella che da ricercatrice e paziente oncologica tuttora porta avanti. Il cancro alla mammella che l'ha colpita all'improvviso è al primo posto nella lista dei tumori più frequenti tra le donne, ben il 30% di tutte le diagnosi tumorali. Una percentuale che si alza ancora di più quando si parla di giovani donne: è il 39,7% delle under 35 a venire colpito da carcinoma mammario, in molti presentandosi in forme aggressive e ad alto rischio di recidiva. È per questo che, nonostante la comparsa della malattia, Zeuner non ha mai ...

