La pandemia e il fenomeno della violenza di genere

Da un presente pieno di interrogativi nasce Bergamo Next Level, un'iniziativa che vede coinvolta l'Università degli Studi di Bergamo e Pro Universitate Bergomensi con l'intento di riflettere sul futuro e le sfide che ci attendono. Questa prima edizione, dal 13 al 22 maggio, è stata caratterizzata da conferenze, webinar e spettacoli per riflettere sul futuro di Bergamo, sulle persone e il territorio di domani. Tra i numerosi eventi di Bergamo Next Level c'è spazio anche per un quesito molto importante: quanto è stato influenzato dall'emergenza sanitaria e dalle misure restrittive il fenomeno della violenza di genere? Promotrici del webinar "La violenza di genere nel contesto del Covid-19": Anna Lorenzetti (Università degli studi di Bergamo), Roberta Di Pasquale (Università degli studi ...

