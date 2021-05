La McMusa | professione guida letteraria

Leggi su vanityfair

(Di sabato 22 maggio 2021) Un romanzo può diventare la bussola per orientarsi in un territorio. Viceversa, la geografia può rivelarsi una mappa per capire meglio quello che leggiamo. Il capitano che conduce questo viaggio – un po’ turistico e un po’ culturale, un po’ on the road e un po’ tra le pagine dei libri – è la guida letteraria. A inventarsi questa professione, e ad applicarla nello specifico agli Stati Uniti e alla loro sterminata letteratura, è stata Marta Ciccolari Micaldi, in arte La McMusa (ospite dal 27 al 30 maggio con tre lezioni al festival di Ivrea La grande invasione). Classe 1982, giornalista, imprenditrice culturale e autrice, Marta nel 2013 ha sviluppato un progetto indipendente «per raccontare l’America usando la letteratura come chiave di interpretazione», spiega, «Mi propongo come guida per far scoprire gli Stati Uniti attraverso dei percorsi letterari che possono essere sia virtuali sia reali». Virtuali, perché i viaggi della McMusa nei luoghi più autentici degli USA, sempre sulle tracce degli scrittori e delle scrittrici che meglio hanno saputo raccontarli, sono proposti prima di tutto come corsi in presenza e (soprattutto adesso) online. Reali, perché dal 2014, grazie alla collaborazione con il tour operator Xplore, quegli stessi itinerari geografico-letterari si possono vivere davvero, nei tour organizzati chiamati Book Riders. Oltre a questo, quando veste i panni della McMusa Marta racconta gli Stati Uniti agli italiani con più strumenti, tra cui una newsletter mensile (#SognaAmericano) e il podcast Black Coffee Sounds Good per la casa editrice indipendente Black Coffee, dedicata alla letteratura nordamericana contemporanea.