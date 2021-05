La Lega prepara già i banchetti per il referendum sulla giustizia (Di sabato 22 maggio 2021) La guerra di nervi tra opposti costretti a condividere la stessa maggioranza prevede una sola regola: rispondere colpo su colpo. E così, se Pd e Movimento 5 Stelle non vogliono sentir ragioni su modifiche al ddl Zan, tanto invocate dalla Lega, Matteo Salvini mira dritto al nervo scoperto dei giallo-rossi: la giustizia. Non solo il leader del Carroccio ha fatto sapere che sosterrà i referendum proposti dai Radicali, ieri ha annunciato la presenza della Lega in piazza, a partire da luglio, per raccogliere le firme necessarie. «Dal 1 luglio saremo nelle piazze italiane insieme agli amici del Partito radicale per la raccolta delle firme su almeno cinque quesiti referendari sulla giustizia per evitare altri casi Palamara, per la separazione delle carriere, per la riforma del ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 maggio 2021) La guerra di nervi tra opposti costretti a condividere la stessa maggioranza prevede una sola regola: rispondere colpo su colpo. E così, se Pd e Movimento 5 Stelle non vogliono sentir ragioni su modifiche al ddl Zan, tanto invocate dalla, Matteo Salvini mira dritto al nervo scoperto dei giallo-rossi: la. Non solo il leader del Carroccio ha fatto sapere che sosterrà iproposti dai Radicali, ieri ha annunciato la presenza dellain piazza, a partire da luglio, per raccogliere le firme necessarie. «Dal 1 luglio saremo nelle piazze italiane insieme agli amici del Partito radicale per la raccolta delle firme su almeno cinque quesiti referendariper evitare altri casi Palamara, per la separazione delle carriere, per la riforma del ...

