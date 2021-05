La Kappa saluta il Napoli ufficialmente con un video spettacolare: “Grazie per i sogni avverati” (Di sabato 22 maggio 2021) “Grazie per i sogni avverati e per ogni prossimo sogno“. La Kappa saluta ufficialmente il calcio Napoli con un bellissimo video. La casa d’abbigliamento sportivo ha scelto le immagini più significative della partenership con il club partenopeo. Sul web scorrono le immagini del gol di Kalidou koulibaly contro la Juventus, oppure della magia di Lorenzo Insigne al Bernabeu fino alla vittoria della coppa Italia contro la Juventus. “È passato un po ‘di tempo da quando ci siamo incontrati per la prima volta, ma è come se il tempo non fosse mai passato. Quando vai d’accordo con qualcuno, ti sembra giusto. E lo sapevamo subito, di nuovo. E ora siamo ancora qui e vogliamo ringraziare per tutto questo. Grazie per le paure che abbiamo passato, ... Leggi su napolipiu (Di sabato 22 maggio 2021) “per ie per ogni prossimo sogno“. Lail calciocon un bellissimo. La casa d’abbigliamento sportivo ha scelto le immagini più significative della partenership con il club partenopeo. Sul web scorrono le immagini del gol di Kalidou koulibaly contro la Juventus, oppure della magia di Lorenzo Insigne al Bernabeu fino alla vittoria della coppa Italia contro la Juventus. “È passato un po ‘di tempo da quando ci siamo incontrati per la prima volta, ma è come se il tempo non fosse mai passato. Quando vai d’accordo con qualcuno, ti sembra giusto. E lo sapevamo subito, di nuovo. E ora siamo ancora qui e vogliamo ringraziare per tutto questo.per le paure che abbiamo passato, ...

