La Juventus ci crede, Pirlo: "Eravamo morti, andiamo in Champions" (Di sabato 22 maggio 2021) Andrea Pirlo parla in conferenza stampa. Il tecnico della Juventus crede nella qualificazione alla Champions League 2021/22. I bianconeri vincere contro il Bologna e sperare in un passo falso di una tra Napoli e Milan, che giocano rispettivamente con Verona e Atalanta. Se la formazione azzurra e quella rossonera dovessero vincere le proprie partite, allora non ci sarà nessuna chance per i bianconeri di arrivare almeno al quarto posto in campionato, l'ultimo utile per accedere alla Champions League. Andrea Pirlo crede però nella qualificazione e come riportato dall'Ansa dice: "Ci crediamo tanto: dopo il Milan Eravamo morti, ci siamo rialzati e i risultati ci hanno dato modo di rivivere". Non vuole fare calcoli l'allenatore dei ...

