La Germania vieta l’entrata a chi viene da U.K. (Di sabato 22 maggio 2021) La scusa è la variante indiana, così la Germania vieta l’entrata nel suo territorio per chi viene dal Regno Unito. È una scelta discriminatoria e senza logica. U.K. ha messo in campo risorse notevoli per quanto riguarda la vaccinazione, e forse dovrebbe essere proprio la Gran Bretagna a bloccare i crauti, che a quanto pare Leggi su periodicodaily (Di sabato 22 maggio 2021) La scusa è la variante indiana, così lanel suo territorio per chidal Regno Unito. È una scelta discriminatoria e senza logica. U.K. ha messo in campo risorse notevoli per quanto riguarda la vaccinazione, e forse dovrebbe essere proprio la Gran Bretagna a bloccare i crauti, che a quanto pare

Advertising

zazoomblog : Covid Germania vieta ingresso da Gb per timori su varianti - #Covid #Germania #vieta #ingresso - TerlizziGerard3 : RT @tg2rai: In #Germania la cancelliera #Merkel si schiera con #Israele e vieta le manifestazioni antisemite. il premier #Netanyahu la rin… - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: In #Germania la cancelliera #Merkel si schiera con #Israele e vieta le manifestazioni antisemite. il premier #Netanyahu la rin… - MarinoBruschini : RT @tg2rai: In #Germania la cancelliera #Merkel si schiera con #Israele e vieta le manifestazioni antisemite. il premier #Netanyahu la rin… - sotomajjor : RT @tg2rai: In #Germania la cancelliera #Merkel si schiera con #Israele e vieta le manifestazioni antisemite. il premier #Netanyahu la rin… -