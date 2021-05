La dieta del digiuno consapevole | come funziona e perché aiuta a dimagrire

Leggi su dilei

(Di sabato 22 maggio 2021) Praticato da millenni in moltissime culture del mondo, ilè una scelta alimentare che, se eseguita conzza, è in grado di apportare grandi benefici al nostro organismo, già di per sé strutturato dalla natura per superare l’assenza di cibo. Uno dei più grandi esperti a consigliare questo metodo è il prof. Pier Luigi Rossi, medico specialista in scienze della alimentazione e medicina preventiva ad Arezzo e autore di numerosi libri, tra cui “Intestino: il sesto senso del nostro corpo” (Aboca), nel quale ha dedicato un capitolo anche a questo argomento. “Il– spiega il medico – è una scelta per mantenersi in salute, per il controllo del peso corporeo e per prevenire le patologie croniche degenerative. Può contribuire, inoltre, a migliorare il tono dell’umore...