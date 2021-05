La dichiarazione di Roma è il primo passo per realizzare il multilateralismo sanitario (Di sabato 22 maggio 2021) multilateralismo sanitario: sono queste le due parole che meglio definiscono il contenuto del summit tenutosi ieri a Roma e co-diretto dal presidente del Consiglio Mario Draghi e dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Al Global Health Summit hanno preso parte, seppur virtualmente, i Paesi del G20, i leader europei, Norvegia, Svizzera, il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità Tedros Ghebreyesus, la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, ed esponenti della società civile. Obiettivo principale dell’incontro era la presentazione della dichiarazione di Roma, un documento basato su sedici pilastri per delineare un nuovo modello di risposta alle crisi sanitarie di portata mondiale. Le nuove linee guida da seguire per le future pandemie contenute nella ... Leggi su linkiesta (Di sabato 22 maggio 2021): sono queste le due parole che meglio definiscono il contenuto del summit tenutosi ieri ae co-diretto dal presidente del Consiglio Mario Draghi e dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Al Global Health Summit hanno preso parte, seppur virtualmente, i Paesi del G20, i leader europei, Norvegia, Svizzera, il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità Tedros Ghebreyesus, la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, ed esponenti della società civile. Obiettivo principale dell’incontro era la presentazione delladi, un documento basato su sedici pilastri per delineare un nuovo modello di risposta alle crisi sanitarie di portata mondiale. Le nuove linee guida da seguire per le future pandemie contenute nella ...

