La chiesa italiana e i dubbi sulla legge anti - omofobia

Advertising

m_portaluri : RT @manifesto4otto1: Sinodo Chiesa Italiana: i laici scrivono ai vescovi #chiesacattolica - manifesto4otto1 : Sinodo Chiesa Italiana: i laici scrivono ai vescovi #chiesacattolica - gius_tortora : RT @agesci: AGESCI si unisce insieme alla Chiesa italiana alla Veglia di Pentecoste di #Gerusalemme. 'Uniamo le nostre preghiere da tutte… - nuxerat : RT @agesci: AGESCI si unisce insieme alla Chiesa italiana alla Veglia di Pentecoste di #Gerusalemme. 'Uniamo le nostre preghiere da tutte… - agesci : AGESCI si unisce insieme alla Chiesa italiana alla Veglia di Pentecoste di #Gerusalemme. 'Uniamo le nostre preghie… -

Ultime Notizie dalla rete : chiesa italiana

La Gazzetta del Mezzogiorno

Cosa pensa ladel ddl Zan? La domanda è mal posta. Meglio sarebbe chiedersi: 'Cosa pensa ladel ddl Zan'? Giusto per stare nell'ambito del dettato conciliare (Vaticano II) che assegna alle Chiese nazionali il compito del dialogo con le istituzioni del Paese in cui operano. E ...... quella del cardinale messinese anche ex presidente di Caritas. Da ricordare che Lampedusa ... Vi lascio con l augurio di esseredella Misericordia. Il Papa mi ha chiesto di andare a Roma"...La Chiesa trentina rilancia l'impegno per il creato e stili di vita sostenibili. Lo fa nell'ambito della settimana Laudato Si' (16-25 maggio), a sei anni esatti dalla pubblicazione della storica encic ...L’inchiesta che arriva nel Regno Unito parte da Cassino. L’uomo, vissuto a Ponza e poi in Molise, era fuggito a Edimburgo. La richiesta di estradizione e ieri le manette ...