“La Campania terrà la mascherina anche in estate”, parla De Luca (Di sabato 22 maggio 2021) Considerato l’arrivo dell’estate, Vincenzo De Luca ha annunciato le prossime iniziative della regione. In particolare che la Campania terrà la mascherina durante tutto l’arco della stagione estiva. IL MOTIVO DELLA DECISIONE – Il presidente della regione ha fatto la sua dichiarazione durante la solita diretta social del venerdì. Nello specifico ha affermato che: «La Campania L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 22 maggio 2021) Considerato l’arrivo dell’, Vincenzo Deha annunciato le prossime iniziative della regione. In particolare che laladurante tutto l’arco della stagione estiva. IL MOTIVO DELLA DECISIONE – Il presidente della regione ha fatto la sua dichiarazione durante la solita diretta social del venerdì. Nello specifico ha affermato che: «LaL'articolo

Advertising

reportrai3 : #Report 21.20 @RaiTre ? Anche Matteo Salvini ha incontrato lo 007 Marco Mancini ? La terra dei fuochi, il caso dei… - reportrai3 : Tonnellate di rifiuti esportati illegalmente in Tunisia dalla Campania e dalla #terradeifuochi #Report da rivedere… - MarinoMarchetti : RT @reportrai3: Tonnellate di rifiuti esportati illegalmente in Tunisia dalla Campania e dalla #terradeifuochi #Report da rivedere: 'Terra… - VienDalMare84 : RT @reportrai3: Tonnellate di rifiuti esportati illegalmente in Tunisia dalla Campania e dalla #terradeifuochi #Report da rivedere: 'Terra… - campaniaenogas1 : La Coda di Volpe di Terra di Briganti è un'espressione autentica del territorio ? . #campania #campaniadascoprire… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania terrà La voce della Politica Bardi, i lucani nel mondo testimoni dei nostri valori ... Calabria, Abruzzo, Campania, Basilicata e Puglia, ma anche Veneto) e diretti in Svizzera, Belgio, Francia e Germania. Per quel che riguarda nello specifico la nostra regione si calcola che oltre ...

Nuovo bonus 500 euro per chi ha il reddito di cittadinanza A questo punto il presidente della Campania ha deciso che è tempo di muoversi, senza dover necessariamente attendere le indicazioni che arrivano da Roma. Ricordiamo, infatti, che si sta aprendo la ...

Palermo, adesso l'Avellino: la Campania terra di conquista - Ilovepalermocalcio ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero ... Calabria, Abruzzo,, Basilicata e Puglia, ma anche Veneto) e diretti in Svizzera, Belgio, Francia e Germania. Per quel che riguarda nello specifico la nostra regione si calcola che oltre ...A questo punto il presidente dellaha deciso che è tempo di muoversi, senza dover necessariamente attendere le indicazioni che arrivano da Roma. Ricordiamo, infatti, che si sta aprendo la ...