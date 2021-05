Koeman: «Non penso che sarà la mia ultima partita con il Barcellona» (Di sabato 22 maggio 2021) Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, ha parlato del suo futuro dopo la partita contro l’Eibar Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, ha parlato del suo futuro dopo la partita contro l’Eibar. Le sue parole. «penso che non sia la mia ultima partita. Ho un contratto. Parlate molto di questo argomento, ma sono sereno: se c’è qualcosa che la società vuole cambiare, deve parlare con me”. “Per me questa non è una rosa al livello di quella che siamo abituati a vedere solitamente a Barcellona. È così e molte persone del club la pensano allo stesso modo. Ci sono giocatori più anziani, che rispetto, che hanno comunque dimostrato di essere sempre all’altezza di questa squadra e ci sono giocatori molto giovani che dimostreranno ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) Ronald, tecnico del, ha parlato del suo futuro dopo lacontro l’Eibar Ronald, tecnico del, ha parlato del suo futuro dopo lacontro l’Eibar. Le sue parole. «che non sia la mia. Ho un contratto. Parlate molto di questo argomento, ma sono sereno: se c’è qualcosa che la società vuole cambiare, deve parlare con me”. “Per me questa non è una rosa al livello di quella che siamo abituati a vedere solitamente a. È così e molte persone del club la pensano allo stesso modo. Ci sono giocatori più anziani, che rispetto, che hanno comunque dimostrato di essere sempre all’altezza di questa squadra e ci sono giocatori molto giovani che dimostreranno ...

