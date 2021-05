Khaby Lame è il tiktoker italiano più seguito, ma quanto guadagna? (Di sabato 22 maggio 2021) Più seguito di Gianluca Vacchi e Mark Zuckerberg: chi è il famosissimo tiktoker italiano Khaby Lame e, soprattutto, quanto guadagna. Sui social è diventato una vera celebrità: è l’italiano Khaby Lame, che su TikTok ha raggiunto quasi 54 milioni di follower e su Instagram più di 14 milioni. Si tratta di un fenomeno abbastanza raro L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 22 maggio 2021) Piùdi Gianluca Vacchi e Mark Zuckerberg: chi è il famosissimoe, soprattutto,. Sui social è diventato una vera celebrità: è l’, che su TikTok ha raggiunto quasi 54 milioni di follower e su Instagram più di 14 milioni. Si tratta di un fenomeno abbastanza raro L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

welikeduel : L'italiano (ma ancora senza cittadinanza) più seguito sui social, Khaby Lame #propagandatop #propagandalive - SkyTG24 : Conoscete Khaby Lame? È l'italiano più seguito sui social e ne parliamo qui: - ilpost : L'italiano più seguito sui social è lui (sì, ha più follower di Chiara Ferragni e Fedez MESSI INSIEME). Si chiama K… - fey_folk : RT @LGmarangon: Lui è Khaby Lame, conosciuto come l’italiano di 21 anni star di TikTok con 50 milioni di follower, da 20 anni in Italia non… - Martina59680344 : RT @LGmarangon: Lui è Khaby Lame, conosciuto come l’italiano di 21 anni star di TikTok con 50 milioni di follower, da 20 anni in Italia non… -