Karate, Europei 2021: Michele Martina agguanta il bronzo! Quinte Cardin e Ferracuti (Di sabato 22 maggio 2021) Nella mattinata di Porec (Croazia) si sono disputate le finali di kumite per il bronzo degli Europei 2021 di Karate. Una sola soddisfazione per la Nazionale italiana: la firma è di Michele Martina, che agguanta il bronzo nella categoria -84 kg. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. CATEGORIE MASCHILI Kumite +84 kg: i due bronzi di questa categoria vanno al veterano greco Georgios Tzanos, che supera per 1-0 il polacco Maciej Gebka, e al kosovaro Herolind Nishevci, che batte per 1-0 l’azero Asiman Gurbanli. Kumite -84 kg: arriva da questa categoria la gioia italiana e l’artefice è Michele Martina, che batte per 1-0 il bosniaco Meris Muhovic e si prende la meritata medaglia di bronzo. Gradino più basso del podio anche per il promettente slovacco Adi ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) Nella mattinata di Porec (Croazia) si sono disputate le finali di kumite per il bronzo deglidi. Una sola soddisfazione per la Nazionale italiana: la firma è di, cheil bronzo nella categoria -84 kg. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. CATEGORIE MASCHILI Kumite +84 kg: i due bronzi di questa categoria vanno al veterano greco Georgios Tzanos, che supera per 1-0 il polacco Maciej Gebka, e al kosovaro Herolind Nishevci, che batte per 1-0 l’azero Asiman Gurbanli. Kumite -84 kg: arriva da questa categoria la gioia italiana e l’artefice è, che batte per 1-0 il bosniaco Meris Muhovic e si prende la meritata medaglia di bronzo. Gradino più basso del podio anche per il promettente slovacco Adi ...

Advertising

SkySport : KARATE CAMPIONATI EUROPEI Gli appuntamenti #SkySport #Karate - zazoomblog : LIVE Karate Europei 2021 in DIRETTA: si assegnano le prime medaglie Italia protagonista - #Karate #Europei… - zazoomblog : Karate Europei 2021 oggi: orari 22 maggio tv programma streaming italiani in campo - #Karate #Europei #oggi:… - Gazzetta_it : Europei di #karate a Porec, salgono a 10 le finali azzurre: anche il team rosa di kumite per il bronzo… - azzurridigloria : Europei #Karate 2021: Decima finale azzurra nel kumite Le atlete azzurre portano a casa la decima finale italiana… -

Ultime Notizie dalla rete : Karate Europei Il Centro Sportivo Carabinieri ... come nei Giochi Olimpici e nei Campionati Mondiali ed Europei delle varie discipline. Hanno ... Vincenzo Figuccio : Campione mondiale ed europeo di karate; Carlo Molfetta : Campione olimpico di ...

Il Centro Sportivo Carabinieri e il Distaccamento Atleti di Rieti ... come nei Giochi Olimpici e nei Campionati Mondiali ed Europei delle varie discipline. Hanno ... Vincenzo Figuccio Campione mondiale ed europeo di karate; Carlo Molfetta Campione olimpico di taekwondo; ...

LIVE Karate, Europei 2021 in DIRETTA: Michele Martina si prende il bronzo, sconfitte Ferracuti e Cardin OA Sport Karate, Europei 2021: Michele Martina agguanta il bronzo! Quinte Cardin e Ferracuti Nella mattinata di Porec (Croazia) si sono disputate le finali di kumite per il bronzo degli Europei 2021 di karate. Una sola soddisfazione per la Nazionale italiana: la firma è di Michele Martina, ch ...

Karate, Europei 2021 oggi: orari 22 maggio, tv, programma, streaming, italiani in gara Gli Europei 2021 di karate sono pronti ad entrare nel clou: oggi, sabato 22 maggio, in quel di Porec (Croazia) si terranno le finali delle varie specialità. Andiamo a scoprire gli orari delle gare odi ...

... come nei Giochi Olimpici e nei Campionati Mondiali eddelle varie discipline. Hanno ... Vincenzo Figuccio : Campione mondiale ed europeo di; Carlo Molfetta : Campione olimpico di ...... come nei Giochi Olimpici e nei Campionati Mondiali eddelle varie discipline. Hanno ... Vincenzo Figuccio Campione mondiale ed europeo di; Carlo Molfetta Campione olimpico di taekwondo; ...Nella mattinata di Porec (Croazia) si sono disputate le finali di kumite per il bronzo degli Europei 2021 di karate. Una sola soddisfazione per la Nazionale italiana: la firma è di Michele Martina, ch ...Gli Europei 2021 di karate sono pronti ad entrare nel clou: oggi, sabato 22 maggio, in quel di Porec (Croazia) si terranno le finali delle varie specialità. Andiamo a scoprire gli orari delle gare odi ...