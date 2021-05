Kappa, video da brividi per il Napoli: “Grazie di tutto, per le paure superate e le emozioni vissute” (Di sabato 22 maggio 2021) Un video da brividi quello che Kappa posta sul proprio canale Instagram, verosimilmente per dire addio al Napoli. A fine stagione le strade tra la squadra azzurra e il marchio torinese dovrebbe separarsi, con gli azzurri che stanno per intraprendere la strada dell'autoproduzione. Kappa scrive così sui social: È passato un po 'di tempo da quando ci siamo incontrati per la prima volta, ma è come se il tempo non fosse mai passato. Quando vai d'accordo con qualcuno, sembra tutto giusto. Noi lo sapevamo subito, di nuovo. E ora siamo ancora qui e vogliamo ringraziare per tutto ciò. Grazie per le paure che abbiamo superato, per le emozioni che abbiamo vissuto, Grazie a coloro che ci sono sempre stati, e ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 22 maggio 2021) Undaquello cheposta sul proprio canale Instagram, verosimilmente per dire addio al. A fine stagione le strade tra la squadra azzurra e il marchio torinese dovrebbe separarsi, con gli azzurri che stanno per intraprendere la strada dell'autoproduzione.scrive così sui social: È passato un po 'di tempo da quando ci siamo incontrati per la prima volta, ma è come se il tempo non fosse mai passato. Quando vai d'accordo con qualcuno, sembragiusto. Noi lo sapevamo subito, di nuovo. E ora siamo ancora qui e vogliamo ringraziare perciò.per leche abbiamo superato, per leche abbiamo vissuto,a coloro che ci sono sempre stati, e ...

Advertising

gilnar76 : Kappa, video da brividi per ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - gilnar76 : Kappa, video da brividi per ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - Luckyluciano971 : RT @ArabaFenice1078: Ai sogni che verranno.???? Emozioni by #Kappa ?? #ForzaNapoliSempre @sscnapoli - gigidegennaro : RT @TutelaMagliaNA: Bellissimo video realizzato da Kappa per il Napoli @KappaItalia @sscnapoli - alfredoromualdo : RT @TutelaMagliaNA: Bellissimo video realizzato da Kappa per il Napoli @KappaItalia @sscnapoli -