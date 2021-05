Juventus | Pirlo | “il futuro è già deciso” | i nomi in pole per il successore

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 22 maggio 2021) Lasi prepara per la partita del campionato di Serie A contro il Bologna, sarà una sfida fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League. Il club bianconero ha ritrovato grande fiducia dopo il doppio successo in campionato ed il trionfo in Coppa Italia contro l’Atalanta, adesso dovrà vincere contro la squadra di Mihajlovic e sperare in un passo falso di Milan o Napoli. Come ha confermatoildell’allenatore è giàe con probabilità lacambierà tecnico. “Io ho dato sempre il 100%, sarò in panchina a testa alta e senza rimpianti. Non penso che il miodipenda dal risultato di un’ultima partita, la società avrà già preso la propria decisione”., idelFoto ...