Juventus, Pirlo alla vigilia del Bologna: “Crediamo ancora alla Champions” (Di sabato 22 maggio 2021) Il tecnico bianconero: “Con Buffon perdiamo un monumento. Futuro? Già deciso” Ultima conferenza stampa di vigilia, per il tecnico della Juventus Andrea Pirlo. Queste le sue parole in vista del Bologna: “Ci Crediamo molto alla qualificazione in Champions League. Dopo il Milan eravamo morti, ma siamo stati bravi a rialzarci. Io ho dato sempre il 100%, sarò in panchina a testa alta e senza rimpianti. Non penso che il mio futuro dipenda dal risultato di un’ultima partita, penso che la società abbia già preso una decisione a riguardo“. Sulla gara di domani e sulla condizione della squadra: “Pensiamo a noi stessi, cercando di vincere e fare una grande partita, così da non avere rimpianti. Abbiamo recuperato bene dalla ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 22 maggio 2021) Il tecnico bianconero: “Con Buffon perdiamo un monumento. Futuro? Già deciso” Ultima conferenza stampa di, per il tecnico dellaAndrea. Queste le sue parole in vista del: “Cimoltoqualificazione inLeague. Dopo il Milan eravamo morti, ma siamo stati bravi a rialzarci. Io ho dato sempre il 100%, sarò in panchina a testa alta e senza rimpianti. Non penso che il mio futuro dipenda dal risultato di un’ultima partita, penso che la società abbia già preso una decisione a riguardo“. Sulla gara di domani e sulla condizione della squadra: “Pensiamo a noi stessi, cercando di vincere e fare una grande partita, così da non avere rimpianti. Abbiamo recuperato bene d...

Advertising

juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister @Pirlo_Official! LIVE su @JuventusTv:… - capuanogio : Che un club come la #Juventus non decida il tecnico della stagione successiva in base all'ultima partita, seppure p… - juventusfc : #BolognaJuve, fra poco le parole di Mister @Pirlo_official ?? - gilnar76 : INCREDIBILE!!! #Pirlo ANNUNCIA IL ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - tal_Marco : RT @capuanogio: Che un club come la #Juventus non decida il tecnico della stagione successiva in base all'ultima partita, seppure pesantiss… -