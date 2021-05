Juventus, Cuadrado l’imprescindibile. Pronto il rinnovo per un altro anno (Di sabato 22 maggio 2021) Cuadrado è l’uomo in più della Juventus da diversi anni e quando non c’è si sente. Ecco allora che è in arrivo il prolungamento per l’esterno Juan Cuadrado si è rivelato uno dei giocatori di riferimento di questa stagione per la Juve. L’esterno colombiano ha il contratto in scadenza nel 2022, e il club bianconero è al lavoro per blindarlo anche per il futuro. Come appreso da Juventusnews24, sono già impostati i discorsi sul prolungamento per un’altra stagione. Contatti positivi dopo la finale di Coppa Italia vinta dalla Juventus contro l’Atalanta, con Cuadrado che potrebbe continuare così a vestire la maglia bianconera. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021)è l’uomo in più dellada diversi anni e quando non c’è si sente. Ecco allora che è in arrivo il prolungamento per l’esterno Juansi è rivelato uno dei giocatori di riferimento di questa stagione per la Juve. L’esterno colombiano ha il contratto in scadenza nel 2022, e il club bianconero è al lavoro per blindarlo anche per il futuro. Come appreso danews24, sono già impostati i discorsi sul prolungamento per un’altra stagione. Contatti positivi dopo la finale di Coppa Italia vinta dallacontro l’Atalanta, conche potrebbe continuare così a vestire la maglia bianconera. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

romeoagresti : #Juve al lavoro per il rinnovo di #Cuadrado // Juve are working on Cuadrado’s contract renewal ???????? ??… - ZZiliani : Al #VAR di #AtalantaJuve è stato perfetto: rigore per l’Atalanta non segnalato a #Massa che ha finto di non vedere,… - GoalItalia : La Juventus vuole blindare Cuadrado: si lavora al rinnovo ?? Il contratto attuale scade nel 2022 ? [@romeoagresti] - Gazzetta_it : #Juventus Cuadrado, pronto il prolungamento fino al 2023. E con #Chiellini... - UTDfabio : RT @romeoagresti: #Juve al lavoro per il rinnovo di #Cuadrado // Juve are working on Cuadrado’s contract renewal ???????? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Cuadrado Probabili formazioni Bologna Juventus/ Diretta tv, Mihajlovic recupera Svanberg? ... pochi dubbi per Mister Iachini Per le probabili formazioni di Bologna e Juventus, facile ... Per il centrocampo sarà allora spazio per Cuadrado come esterno, messo in coppia con Chiesa, sempre in gran ...

Bruno fa discutere ancora: Io gli avrei fatto male - Top News Bruno non apprezza i simulatori e nel corso del suo intervento su Radio Kiss Kiss Napoli, manda un messaggio non proprio edificante al giocatore della Juventus , Cuadrado , spesso finito nel mirino ...

La Juventus vuole blindare Cuadrado: si lavora al rinnovo Goal.com Gazzetta - Dybala favorito per una maglia da titolare Come riporta Gazzetta, Il futuro della Juve passa da Bologna e Andrea Pirlo fa la conta sulle condizioni fisiche dei giocatori a disposizione a pochi giorni dal trionfo in Coppa Italia. Torna ...

Probabili formazioni Bologna Juventus/ Diretta tv, Mihajlovic recupera Svanberg? Probabili formazioni Bologna Juventus: diretta tv e orario. Le mosse dei tecnici alla vigilia della sfida della 38^ giornata di Serie A, domani al Dall'Ara.

... pochi dubbi per Mister Iachini Per le probabili formazioni di Bologna e, facile ... Per il centrocampo sarà allora spazio percome esterno, messo in coppia con Chiesa, sempre in gran ...Bruno non apprezza i simulatori e nel corso del suo intervento su Radio Kiss Kiss Napoli, manda un messaggio non proprio edificante al giocatore della, spesso finito nel mirino ...Come riporta Gazzetta, Il futuro della Juve passa da Bologna e Andrea Pirlo fa la conta sulle condizioni fisiche dei giocatori a disposizione a pochi giorni dal trionfo in Coppa Italia. Torna ...Probabili formazioni Bologna Juventus: diretta tv e orario. Le mosse dei tecnici alla vigilia della sfida della 38^ giornata di Serie A, domani al Dall'Ara.