Juve, i convocati di Pirlo per il Bologna: fuori Bentancur e Ramsey (Di sabato 22 maggio 2021) TORINO - Domani l'ultimo turno di campionato per la Juventus che al Dall'Ara sarà ospite del Bologna . Un match decisivo per i bianconeri che al termine dei 90 minuti sapranno se parteciperanno alla ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 22 maggio 2021) TORINO - Domani l'ultimo turno di campionato per lantus che al Dall'Ara sarà ospite del. Un match decisivo per i bianconeri che al termine dei 90 minuti sapranno se parteciperanno alla ...

Advertising

CorSport : #Juve, i convocati di #Pirlo per il #Bologna: fuori #Bentancur e #Ramsey ? - sportli26181512 : Juve, i convocati di #Pirlo per il Bologna: fuori #Bentancur e #Ramsey: Il tecnico bianconero ha inserito 22 calcia… - gilnar76 : Convocati #Juve per il ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - gilnar76 : Convocati #Juve per il ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - BiancoNero1905 : I convocati per la trasferta di Bologna #Juve #ForzaJuve -