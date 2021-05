Juric: ”Stagione complicata per il Verona, siamo cresciuti tanto” (Di sabato 22 maggio 2021) Juric: ”Offerte da altri Club? Nel calcio e’ normale, per me i fattori decisivi sono stati e sempre saranno la chiarezza degli obiettivi” Ivan Juric, allenatore del Verona, alla vigilia dell’ultima partita di campionato, contro il Napoli. Ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: Stagione complicata PER IL Verona ”A mente fredda, penso che questa sia stata una Stagione complicata, e proprio per questo bellissima. Mi sono trovato ad affrontare alcune situazioni di difficolta’ che qualche anno fa non avrei saputo gestire altrettanto bene. -afferma Juric come ripoerta Sport Mediaset- Tutti noi, compresi staff e Direttore Sportivo, siamo stati bravi a rimanere sempre lucidi e concentrati sul raggiungimento ... Leggi su retecalcio (Di sabato 22 maggio 2021): ”Offerte da altri Club? Nel calcio e’ normale, per me i fattori decisivi sono stati e sempre saranno la chiarezza degli obiettivi” Ivan, allenatore del, alla vigilia dell’ultima partita di campionato, contro il Napoli. Ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:PER IL”A mente fredda, penso che questa sia stata una, e proprio per questo bellissima. Mi sono trovato ad affrontare alcune situazioni di difficolta’ che qualche anno fa non avrei saputo gestire altretbene. -affermacome ripoerta Sport Mediaset- Tutti noi, compresi staff e Direttore Sportivo,stati bravi a rimanere sempre lucidi e concentrati sul raggiungimento ...

Advertising

Enzovit : Juric: ''Stagione complicata per il Verona, siamo cresciuti tanto'' - CQFSmoje666 : Qui a fare i chinotti a quel paraculo di Sinisa o a piangere con l'Atalanta perché si scansi, poi così de botto ci… - CinqueNews : Verona, Juric: «Stagione complicata e bellissima, cresciuti tanto» - HellasVeronaFC : #Juric: 'Stagione complicata e per questo motivo bellissima, siamo cresciuti tanto, io per primo' / VIDEO… - TuttoHellasVer1 : Ivan Juric: «Buonissima stagione tra tante difficoltà. Sul futuro ci sto pensando» -