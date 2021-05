Jorit | venduta all’asta la sua ‘Frida Kahlo’ | il ricavato a Medici Senza Frontiere

Leggi su anteprima24

(Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMarcianise (Ce) – Un’opera raffigurante il volto di Frida Kahlo, realizzata su una superficie di tre metri per due, compiuta tra il 16 e il 20 maggio e installata nella Piazza delle Palme della Reggia Designer Outlet di Marcianise fino a fine novembre. Questo è l’ultimo dipinto dello street artist napoletano. Dopo aver raffigurato, con le immancabili cicatrici sul volto Luana D’Orazio, la 22enne morta sul lavoro a Prato, l’artista torna a rappresentare un volto femminile, realizzando quella che lui stesso ritiene la sua “artista donna preferita, rivoluzionaria bellissima nel suo essere unica!“. L’opera realizzata alla Reggia Designer Outlet di Marcianise, ha riportatotra le persone, perchè, come ha raccontato: “L’interesse e il confronto con il pubblico è stata per me un’esperienza nuova e stimolante. ...