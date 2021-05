Jo Squillo ospite ai Soliti Ignoti dopo l’attacco ad Amadeus durante il Festival di Sanremo

(Di sabato 22 maggio 2021) I “dissapori” trae Josono finiti? Sembrerebbe di si. La showgirl è stata infatti una delle protagoniste de “I”, non mostrando alcun risentimento verso il conduttore. Vestita con un outfit alquanto sgargiante, la cantante ha partecipato alla trasmissione senza rinvangare il passato. Joinfatti2021 aveva largamente criticato il conduttore e Fiorellol’esibizione di “Siamo donne”, brano portato ainsieme a Sabrina Salerno nel 1991. “Se si fossero vestiti da drag queen almeno sarebbe stato uno spettacolo, non basta una parrucca per cantare quella canzone, per cantare quella canzone ci vuole cultura”, aveva detto la cantante all’Huffington Post. “Potrei leggere i tanti ...

