Jessica Rossi non vuole tirare alle Olimpiadi con l’ex marito (Di sabato 22 maggio 2021) Jessica Rossi, non vuole gareggiare con l’ex marito alle Olimpiadi. Per la portabandiera italiana un problema “olimpico”. Jessica Rossi (Getty Images)Gli sportivi, ma più in generale, le donne e gli uomini di successo, vengono spesso invidiati perché si ritiene, erroneamente, che siano immuni da tutto: dolori, delusioni, amarezze. Come se vivessero in un mondo perennemente felice e privo di ogni oscura presenza. Ovviamente non è così ed è la quotidianità ad insegnarci questa verità. Anzi, spesso, si verifica esattamente l’opposto, ovvero l’esperienza ci fa vedere come, a volte, sia proprio il successo, la notorietà, l’essere diventati personaggi pubblici, ad acuire stati di tensione e di nervosismo, probabilmente tollerabili in ... Leggi su ck12 (Di sabato 22 maggio 2021), nongareggiare con. Per la portabandiera italiana un problema “olimpico”.(Getty Images)Gli sportivi, ma più in generale, le donne e gli uomini di successo, vengono spesso invidiati perché si ritiene, erroneamente, che siano immuni da tutto: dolori, delusioni, amarezze. Come se vivessero in un mondo perennemente felice e privo di ogni oscura presenza. Ovviamente non è così ed è la quotidianità ad insegnarci questa verità. Anzi, spesso, si verifica esattamente l’opposto, ovvero l’esperienza ci fa vedere come, a volte, sia proprio il successo, la notorietà, l’essere diventati personaggi pubblici, ad acuire stati di tensione e di nervosismo, probabilmente tollerabili in ...

Advertising

giomalago : Prima, storica designazione di 2 portabandiera per i Giochi Olimpici e 1ª volta di sempre per Tiro a Volo e Ciclism… - Coninews : ???? Elia #Viviani e Jessica #Rossi ???? Gli alfieri #ItaliaTeam alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di… - giroditalia : ???? Congratulations to @eliaviviani, who, with Jessica Rossi, will carry the Italian flag at the Olympics in… - robertcal75 : RT @giomalago: Prima, storica designazione di 2 portabandiera per i Giochi Olimpici e 1ª volta di sempre per Tiro a Volo e Ciclismo, quasi… - RaineSteven : RT @Beretta_1526: Jessica Rossi! ???? #TeamBeretta #1choiceofchampions -