Jean Todt: "Vedo Schumacher due volte al mese" (Di sabato 22 maggio 2021) Jean Todt sulle condizioni di Schumacher: "Lo Vedo due volte al mese. Non lascio sola la sua famiglia. Mick? Umile ed educato". ROMA – In un'intervista al Corriere della Sera Jean Todt è ritornato a parlare delle condizioni di Michael Schumacher: "Lo Vedo almeno due volte al mese. Non lo lascio solo. Lui, Corinna e la famiglia. Abbiamo fatto tante esperienze insieme e sicuramente la bellezza di ciò che abbiamo vissuto fa parte di noi e va avanti ". Un pensiero dell'ex team principal della Ferrari anche sul figlio Mick: "Le sue ambizioni al momento sono limitate da una macchina non competitiva, ma stiamo parlando di un ragazzo umile ed educato".

