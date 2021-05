Jasmine, la figlia di Albano e Loredana parla del suo rapporto con Romina (Di sabato 22 maggio 2021) News L’ex protagonista di The Voice Senior ha svelato alcuni retroscena sulla sua famosa famiglia allargata Pubblicato su 21 Maggio 2021 In una lunga intervista concessa al Corriere della Sera Jasmine Carrisi ha parlato della sua carriera da cantante, appena agli inizi, del suo cognome ingombrante e della sua famiglia allargata. Tra un aneddoto e un retroscena creano parecchia curiosità le parole della ventenne su Romina Power. La figlia di Albano e Loredana Lecciso ha ammesso di avere un buon rapporto con la madre dei suoi fratelli maggiori e di parlare spesso con lei. Del resto entrambe hanno trascorso la quarantena nell’immensa tenuta a Cellino San Marco seppur in due strutture diverse. Jasmine è stata nella casa ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 maggio 2021) News L’ex protagonista di The Voice Senior ha svelato alcuni retroscena sulla sua famosa famiglia allargata Pubblicato su 21 Maggio 2021 In una lunga intervista concessa al Corriere della SeraCarrisi hato della sua carriera da cantante, appena agli inizi, del suo cognome ingombrante e della sua famiglia allargata. Tra un aneddoto e un retroscena creano parecchia curiosità le parole della ventenne suPower. LadiLecciso ha ammesso di avere un buoncon la madre dei suoi fratelli maggiori e dire spesso con lei. Del resto entrambe hanno trascorso la quarantena nell’immensa tenuta a Cellino San Marco seppur in due strutture diverse.è stata nella casa ...

