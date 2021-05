James Newman, il cantante britannico a Eurovision: ecco chi è (Di sabato 22 maggio 2021) Scopriamo tutto su , carriera e curiosità, i suoi successi. (Instagram)Classe 1985, James Newman, tra i partecipanti a Eurovision, è forse uno di quelli che ha maggiore esperienza. Ai Brit Awards 2014, Newman ha vinto il Brit Award come miglior singolo britannico dell’anno in quanto co-autore di “Waiting All Night”, una canzone dei Rudimental. Newman è stato scelto per rappresentare il Regno Unito all’Eurovision Song Contest 2020 con la canzone “My Last Breath” prima della sua cancellazione per l’emergenza Covid-19. Leggi anche –> Hooverphonic: che fine aveva fatto la band rilanciata da Eurovision Rappresenterà comunque stasera il Regno Unito all’Eurovision Song Contest 2021 con il brano “Embers”. Infatti, anche lui ... Leggi su ck12 (Di sabato 22 maggio 2021) Scopriamo tutto su , carriera e curiosità, i suoi successi. (Instagram)Classe 1985,, tra i partecipanti a, è forse uno di quelli che ha maggiore esperienza. Ai Brit Awards 2014,ha vinto il Brit Award come miglior singolodell’anno in quanto co-autore di “Waiting All Night”, una canzone dei Rudimental.è stato scelto per rappresentare il Regno Unito all’Song Contest 2020 con la canzone “My Last Breath” prima della sua cancellazione per l’emergenza Covid-19. Leggi anche –> Hooverphonic: che fine aveva fatto la band rilanciata daRappresenterà comunque stasera il Regno Unito all’Song Contest 2021 con il brano “Embers”. Infatti, anche lui ...

