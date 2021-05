Iv | Bellanova | ' bene banchetti oggi e domani | politica prossimità è questo'

(Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag. (Adnkronos) - "Mi piace considerare idi Italia Viva chesi incontreranno in moltissime città, vere e proprie occasioni per tornare finalmente a incontrare le comunità territoriali e riprendere il filo dello scambio in presenza". Lo scrive Teresasu Fb. "Per noi ladi, ed è di questa relazione che si nutre la nostra azioneai più diversi livelli. Grazie al lavoro e alla generosità delle nostre e dei nostri compagni di lavoro, che hanno reso possibile l'organizzazione capillare dei. #IVinpiazza".

Il Tempo

- ha spiegato- Questa è la sfida che abbiamo davanti e questa sfida si vince se si ... Non basta dire che abbiamo tante risorse, dobbiamo spenderenei tempi utili, abbiamo tante risorse ...- ha spiegato- Questa è la sfida che abbiamo davanti e questa sfida si vince se si ... Non basta dire che abbiamo tante risorse, dobbiamo spenderenei tempi utili, abbiamo tante risorse ...Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Mi piace considerare i banchetti di Italia Viva che oggi e domani si incontreranno in moltissime città, vere e proprie occasioni per tornare finalmente a incontrare le com ...“Sul caos autostrade io rispondo con il lavoro che ho fatto in questi giorni, che è stato quello di chiedere a tutti di avere una programmazione per esempio degli interventi che, capisco è molto diffi ...