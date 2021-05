“Italia contemporanea”: su Sky Arte si viaggia (Di sabato 22 maggio 2021) Nella puntata di “Italia contemporanea” vedremo Nicolas Ballario portarci tra palazzi storici, castelli e parchi archeologici per rivivere l’Arte contemporanea. La puntata andrà in onda su Sky Arte sabato 22 maggio alle ore 20:45. Quindi siete pronti a viaggiare per l’Italia alla scoperta dell’Arte? Cosa è “Italia contemporanea”? Sappiamo tutti che l’Italia è ricca di un patrimonio culturale che ci invidiano in tutto il mondo. Luoghi d’Arte inaspettati, in contesti altrettanto inattesi. Inoltre i luoghi dell’Arte contemporanea, sono spesso i meno conosciuti e anche i meno compresi. Ma non preoccupatevi perché a raccontarli è la serie in quattro ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 22 maggio 2021) Nella puntata di “” vedremo Nicolas Ballario portarci tra palazzi storici, castelli e parchi archeologici per rivivere l’. La puntata andrà in onda su Skysabato 22 maggio alle ore 20:45. Quindi siete pronti are per l’alla scoperta dell’? Cosa è “”? Sappiamo tutti che l’è ricca di un patrimonio culturale che ci invidiano in tutto il mondo. Luoghi d’inaspettati, in contesti altrettanto inattesi. Inoltre i luoghi dell’, sono spesso i meno conosciuti e anche i meno compresi. Ma non preoccupatevi perché a raccontarli è la serie in quattro ...

Advertising

IlContiAndrea : In Italia #FriendsTheReunion andrà in onda il 27 maggio - in contemporanea con l’America - su Sky e Now - ilpost : La reunion di “Friends” sarà trasmessa in Italia da Sky e NOW in contemporanea con gli Stati Uniti - SkyArte : Con Italia Contemporanea @nicolasballario ci fa scoprire: a Torino le @OgrTorino, @fondsrr e @rivolicast, a Venezia… - Italia_Notizie : Friends, la « Reunion» il 27 maggio in contemporanea con gli Usa su Sky e Now - allesword : RT @IlContiAndrea: In Italia #FriendsTheReunion andrà in onda il 27 maggio - in contemporanea con l’America - su Sky e Now -