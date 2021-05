Israele-Palestina | Biden | “Due stati unica soluzione”

(Di sabato 22 maggio 2021) “Prego perché questo cessate il fuoco” nel conflitto-Gaza “regga”. “C’è ancora bisogno delladei due, è l’risposta”. Joesi è espresso così nelle scorse ore durante una conferenza stampa a seguito dell’incontro alla Casa Bianca con il presidente sudcoreano Moon Jae-in, dopo la tregua trae Hamas che ha posto fine a 11 giorni di ostilità. “Non c’è nessun cambiamento – ha detto il presidente americano – nel mio impegno rispetto alla sicurezza di. Punto. Nessun cambiamento”. “Fin quando nella regione non si dirà inequivocabilmente che viene riconosciuto il diritto dia esistere come stato ebraico indipendente, non ci sarà pace”, ha proseguito per poi parlare dell’impegno per la ricostruzione ...

Advertising

SkyTG24 : È entrato ufficialmente in vigore alle 2 locali (l'1 di notte italiana) il cessate il fuoco tra Israele e Hamas:… - welikeduel : 'I bambini che muoiono coinvolgono tutti noi, siamo gli assassini di questi bambini perché abbiamo abbandonato la q… - vaticannews_it : #21maggio #PapaFrancesco: 'Che si elevi in ogni comunità la supplica allo Spirito Santo affinché israeliani e pales… - Tonjonny2 : @WafaMustafa9 @PalestinSpricht ? .... Israele deve restituire tutte le terre rubate alla Palestina e deve riconosce… - TommyBrain : Israele-Palestina, la tregua e Hamas agenzia di servizi' -

Ultime Notizie dalla rete : Israele Palestina

"Non c'è nessun cambiamento - ha detto il presidente americano - nel mio impegno rispetto alla sicurezza di. Punto. Nessun cambiamento". "Fin quando nella regione non si dirà ...Netanyahu: 'Inferto danno massimo ad Hamas' approfondimento, cos'è Hamas: l'organizzazione in scontro conNel frattempo comunquee Hamas si fanno i conti in casa. 'Il nostro ...Francesco Mazzucotelli, professore all’Università di Pavia, ci aiuta a capire lo scacchiere di una regione preda di tensioni e conflitti ...Le parti in commedia a conclusione di questa Guerra degli 11 Giorni fra Hamas e lo Stato di Israele iniziata con i disordini di Seikh Jarrah a Gerusalemme Est sono in fondo sempre le stesse – ammesso ...