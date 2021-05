Isola dei Famosi senza un vincitore | un caso senza precedenti | nuovo meccanismo lontano dallo studio

(Di sabato 22 maggio 2021) Grande novità per la 15esima edizione de L’deiNelle ultime ore sono state diffuse delle clamorose indiscrezioni sulla finalissima dell’dei2021. Una puntata, che tranne imprevisti dell’ultimo minuto, sarà trasmessa il prossimo 7 giugno, rigorosamente su Canale 5 e con la conduzione di Ilary Blasi. Un’edizione non proprio esaltante e semplice, L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Andrea Cerioli è il primo finalista di questa edizione dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - Parpiglia : #isola praticamente è L’ #isolde dei famosi . Fortissima - fanpage : Il messaggio di Isolde Kostner, durante le nomination all'#isola dei Famosi. - facciamocome : Nell'Isola di Man il debito pubblico è sotto controllo perché hanno tagliato il numero dei forestali. - infoitcultura : Isola dei Famosi, 'Ilary Blasi ha storto il muso di brutto'. Clamoroso in diretta: cosa non doveva dire Isolde Kost… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Una 'Future Island', un'di pietre, un paesaggio pioneristico che si evolverà nei prossimi ... ma per capire il senso dell'installazione - quelliPaesi Nordici (Finlandia, Norvegia e Svezia) - ...Akash Kumar non ha preso parte alla puntata dell 'Famosi in onda ieri sera su Canale 5. Ma non è stata una grande sorpresa: il modello di origini indiane nei giorni scorsi aveva già comunicato la sua intenzione di non voler rimettere piede ...Notte movimentata all'Isola dei Famosi dove una naufraga ha accusato un mal di pancia improvviso svegliando gli altri con dei rumorini ...Tra questi, stanno per terminare i lavori di riqualificazione dei marciapiedi di corso Roma (lato est) ed è stato ripristinato il manto della nuova isola pedonale, interessato nei giorni scorsi da un ...