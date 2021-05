Isola dei Famosi | scambio di like tra Emanuela Tittocchia e Francesco Chiofalo | la segnalazione

Advertising

IsolaDeiFamosi : Andrea Cerioli è il primo finalista di questa edizione dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - Parpiglia : #isola praticamente è L’ #isolde dei famosi . Fortissima - fanpage : Il messaggio di Isolde Kostner, durante le nomination all'#isola dei Famosi. - Dondolino72 : RT @Massimo20_IT: La Sicilia è da sempre uno dei tesori più ambiti del Mediterraneo. La necropoli rupestre di Pantalica (Siracusa) ne è la… - Nicoettaconcet1 : RT @MartinPescato18: @IsaeChia L'Isola dei bulletti, ben gli sta! ???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

FAMOSI 2021 ELIMINATO, PAGELLE E NOMINATI/ Isolde conquista il pubblico... Marco Marzocca ha vissuto per anni negli Stati Uniti , in Florida, assieme alla moglie colombiana Liliana Bula , e ...Redazione Sorrisi Rai 1 Top Dieci : 3.232.000 telespettatori (share 16%). Canale 5 L'Famosi : 2.520.000 telespettatori (share 15.7%). Rete 4 Quarto Grado " Le storie : 1.852.000 telespettatori (share 10,3%). Rai 3 C'è tempo : 1.662.000 telespettatori (share 7,1%). Italia 1 ...Emanuela Tittocchia è tornata a casa dopo la partecipazione all'Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi. L'attrice, però, sta facendo già parlare di sé Dei like misteriosi scambiati dopo il ritorno ...Prima della partenza passerella lungo la spiaggia. Il via da Testata Mosconi per proseguire verso Aquileia e le località della Bassa friulana ...