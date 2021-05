Isola dei Famosi | Massimiliano Rosolino preso in giro in diretta | la sua reazione lascia tutti a bocca aperta

(Di sabato 22 maggio 2021)è, quest’anno, l’inviato de l’deiche è condotta da Ilary Blasi. Questa edizione non sta andando benissimo in termini di ascolti e stenta a decollare tanto che anche la stessa Iva Zanicchi, opinionista nel programma insieme a Tommaso Zorsi e a Elettra Lamborghini aveva proposto di mandare sull’Tommaso Zorsi, facendogli così cambiare ruolo, pur di provare a far risalire gli ascolti deludenti. Anche Ilary Blasi è stata abbastanza criticata perché, pare, abbia un atteggiamento troppo severo, sia nei confronti dei naufraghi, andando con alcuni di loro proprio allo scontro, che con l’inviatoinda lei in tante occasioni....

Advertising

IsolaDeiFamosi : Andrea Cerioli è il primo finalista di questa edizione dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - IsolaDeiFamosi : Ci vediamo oggi con un'altra puntata dell'Isola dei Famosi! Cosa vi aspettate da stasera? ?? #Isola - Parpiglia : #isola praticamente è L’ #isolde dei famosi . Fortissima - TuaSorella_85 : @8924liom Sono un tipo, scema a tratti imbecille, mangio spaghetti tutti i giorni e non guardò l’isola dei minchioni ???? buongiorno - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: 'L'Isola dei Famosi', momento di sconforto per Andrea: 'Sono stanco' #isoladeifamosi2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Nell'ultima puntata è stato proclamato il primo finalista dell'Famosi che ha ricevuto una sorpresa davvero speciale Nella diciannovesima puntata dell'Famosi i naufraghi si sono sfidati per aggiudicarsi il primo posto in finale . A ormai due ...... il clima ideale tutto l'anno e una buona qualitàservizi. Mete molto amate dai pensionati e da ... La piccolaal centro del Mediterraneo, è un luogo ideale per una vacanza fuori dalle ...All'Isola dei Famosi momento di grande commozione per Awed: il concorrente scoppia in lacrime per la sorpresa di Ilary Blasi ...Fariba Tehrani è una delle grandi protagoniste dell’Isola dei Famosi, ma del suo passato non è si mai parlato abbastanza ...