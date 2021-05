Isola dei Famosi | Massimiliano Rosolino preso in giro in diretta | la sua reazione lascia tutti a bocca aperta

Leggi su cityroma

(Di sabato 22 maggio 2021)è, quest’anno, l’inviato de l’deiche è condotta da Ilary Blasi. Questa edizione non sta andando benissimo in termini di ascolti e stenta a decollare tanto che anche la stessa Iva Zanicchi, opinionista nel programma insieme a Tommaso Zorsi e a Elettra Lamborghini aveva proposto di mandare sull’Tommaso Zorsi, facendogli così cambiare ruolo, pur di provare a far risalire gli ascolti deludenti. Anche Ilary Blasi è stata abbastanza criticata perché, pare, abbia un atteggiamento troppo severo, sia nei confronti dei naufraghi, andando con alcuni di loro proprio allo scontro, che con l’inviatoinda lei in tante occasioni....