Isola dei Famosi | insulti e veleni in diretta | parole pesanti FOTO

Leggi su cityroma

(Di sabato 22 maggio 2021) Non risparmia le offese uno dei concorrenti verso una naufraga, che reagisce a modo suo. All’deiè alta tensione. Dopo un’altra puntata in studio a “L’dei”, abbiamo il nome del nuovo concorrente eliminato e di quelli che si giocheranno la permanenza all’interno del reality show.deiCiufoli e la MarchettiscreenshotLa data di chiusura di questa edizione ormai non è così lontana, con l’evento stabilito per il prossimo 7 giugno. E con una novità: per via delle norme anti Covid infatti il vincitore sarà proclamato in Honduras e non in studio in Italia, come sempre avvenuto. Questa è una decisione che non lasciava alternative, perché con le norme vigenti sarebbe stato impossibile per i concorrenti presenziare dal vivo a Cologno ...