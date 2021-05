(Di sabato 22 maggio 2021) L’deiè tornata su Canale 5 con Ilary Blasi e la diciannovesimaè andata in onda ieri venerdì 21. L’appuntamento di ieri ha raccolto davanti allo schermo 2.520.000 telespettatori, pari al 15,73% di share. Il suo diretto competitor, il programma Top Dieci su Rai Uno, ha invece3.232.000 telespettatori, pari al 16% di share. La diciannovesimade L’deisi è conclusa con la nomination di Fariba Tehrani e Miryea Stabile e l’eliminazione di Rosaria Cannavò, eliminata su Playa Imboscatissima da Roberto Ciufoli e Beatrice Marchetti. Mireya o Fariba. Chi vuoi eliminare? #pic.twitter.com/nlrIXl4uSB — L’dei...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Andrea Cerioli è il primo finalista di questa edizione dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - Parpiglia : #isola praticamente è L’ #isolde dei famosi . Fortissima - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - StraNotizie : Isola dei Famosi, gli ascolti del 21 maggio: ecco quanto ha fatto la 19^ puntata - Blu_di_Russia : RT @Massimo20_IT: La Sicilia è da sempre uno dei tesori più ambiti del Mediterraneo. La necropoli rupestre di Pantalica (Siracusa) ne è la… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Jeda la vera rivelazione dell'Famosi 2021 Continua l'ascesa di Jeda che dopo aver conquistato Ilary Blasi all'Famosi 2021 adesso 'ci prova' con l'amica Silvia Toffanin a Verissimo . Ebbene sì, il giovane rapper ...Vera Gemma a Verissimo per raccontare del suo successo dopo l'Famosi 2021 Vera Gemma è ormai la regina indiscussa di questaFamosi 2021 . La bella attrice ha ottenuto finalmente le luci della ribalta, cosa che non le era riuscita a Pechino ...Isolde Kostner, dopo un monologo sulle donne al naturale, non ha trovato grande partecipazione dallo studio: la reazione di Ilary Blasi ...L’isola d’Ischia è covid free: l’annuncio del presidente della Campania Vincenzo De Luca nel corso di una conferenza stampa tenuta sull’isola. Il 99% dei 35.000 ischitani che hanno aderito alla campag ...