Isola dei Famosi | diciannovesima puntata | primo finalista | nominati | scontri

Advertising

IsolaDeiFamosi : Ci vediamo oggi con un'altra puntata dell'Isola dei Famosi! Cosa vi aspettate da stasera? ?? #Isola - Parpiglia : #isola praticamente è L’ #isolde dei famosi . Fortissima - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - andreastoolbox : Il lavoro dei sogni esiste: lavorare su un'isola delle Bahamas - StraNotizie : Andrea Cerioli finalista de L’Isola dei Famosi, ecco il suo cambiamento fisico e quanti kg ha perso… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Adesso l'arrivonuovi profughi solleva le stesse obiezioni e ben altre . Un comunicato della ... ma da Lesbo, l'greca dove vengono ospitati gli emigranti illegali in attesa che le loro ...Questa sera, in prima serata su Canale 5, diciannovesimo appuntamento con '' L'Famosi '. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Questa nuova puntata rappresenterà un vero e proprio evento: stasera ...Durante la 19° puntata dell'Isola dei Famosi, per Andrea Cerioli arrivano due sorprese: la lettera del padre e il passaggio alla finale!LA PUNTATA. L'Isola dei Famosi, la puntata del 21 maggio in streaming La puntata di venerdì 21 maggio de L'Isola dei Famosi è disponibile in streaming su Mediaset Infinity ...