Isola dei famosi 2021 | Andrea Cerioli è il primo finalista

Andrea Cerioli è stato decretato primo finalista dell'Isola dei famosi 2021 La puntata di giovedì 21 maggio 2021 de L'Isola dei famosi è stata molto importante per l'elezione del primo naufrago finalista. A contendersi il primo posto sono stati Andrea Cerioli, Angela Melillo e Isolde Kostner, che si sono sfidati in dure prove da superare durante la messa in onda. La primi sfida è stata fatta da tre naufraghe donne, tra cui Miryea Stabile, Valentina Persia, e Isolde. Le tre posizionate sulle pedane basculanti, sono rimaste "sospese" e si sono messe in gioco nella prova di resistenza e concentrazione. La prima a cadere in acqua è ...

