Isola 15 | l’opinione di Chia sulla diciannovesima puntata

Leggi su fattidigossip

(Di sabato 22 maggio 2021) Tocca essere onesti, quest’edizione dell’è un vero flop.ro, netto, inesorabile. Innanzitutto troppe, troppe, ma proprio troppe puntate, che se becco chi ha avuto la malsana idea di copiare il doppio appuntamento settimanale dagli spagnoli gli mando Akash Kumar a casa, come premio. Unaa settimana BASTA E AVANZA. E basta e avanza quando il reality funziona (come il Gf Vip 5 che – malgrado la conduzione di Affonzo a me poco gradita – è stato oggettivamente un successo, ma lo sarebbe stato forse ancor di più con una sola diretta a settimana, che avrebbe evitato l’effetto indigestione), figuriamoci quando non ingrana proprio. Ma poi fossero state almeno divertenti, tutte ‘ste puntate. Su diciannove che ne abbiamo viste finora, se ce ne sono state 4 o 5 che non ci hanno fatto venire l’abbiocco entro le 23 è già tanto. ...