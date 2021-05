Intervista a Diana ottenuta grazie a documenti falsi | l’ex direttore della Bbc si dimette dalla presidenza della National Gallery

(Di sabato 22 maggio 2021)generaleBbc Anthony Hall si è dimesso da presidentedopo le proteste in seguito all’inchiesta sull’del 1995 alla principessa. Proprio Lord Hall eradelle notizie dell’emittente quando Martin Bashir,, ottenne l’scoop. In una dichiarazione, Hall ha detto che continuare nel ruolo sarebbe fuori luogo: “Sono molto dispiaciuto per gli eventi di 25 anni fa e credo che la leadership significhi assumersi la responsabilità”, ha dichiarato. Intanto oggi il governo britannico ha offerto alla BBC la possibilità di autoriformarsi, senza un ...

Lord Hall, infatti, si è dimesso da presidente della National Gallery sull'onda delle proteste seguite all'inchiesta sull'del 1995 alla principessa, affidata a lord John Dyson, ...L'ex direttore generale della BBC Lord Hall si è dimesso da presidente della National Gallery sull'onda delle proteste seguite all'inchiesta sull'del 1995 alla principessa, affidata a lord John Dyson, 77enne alto magistrato a riposo. Lord Hall era direttore delle notizie della Bbc quando Martin Bashir ottenne lo scoop usando ...Dopo le rivelazioni del fratello Harry, che ha ammesso di aver bevuto per non pensare alla morte della madre, William racconta come ha affrontato il suo dolore ...In quell’occasione la principessa fece clamorose rivelazioni sulla sua crisi matrimoniale con l'erede al trono Carlo ...