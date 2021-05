Inter-Udinese, Gotti: “Cercheremo di dare il massimo, schiero la miglior formazione” (Di sabato 22 maggio 2021) “L’Inter merita la sua festa per il campionato che ha fatto. In campo l’Udinese cercherà di dare il massimo. Ho intenzione di far giocare quella che ritengo la squadra più competitiva che l’Udinese possa essere in grado di mettere in campo in questo momento”. Così Luca Gotti in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Udinese, sfida che per i nerazzurri vuol dire festa scudetto e per i friulani la conclusione di un campionato altalenante ma chiuso con una tranquilla salvezza: “Abbiamo avuto un inizio e un finale di campionato terribili in termini di punti, pagando a caro prezzo le difficoltà, e una parte centrale a tratti molto buona. Dovevamo fare almeno 10 punti in più, dispiace non essere riusciti a migliorarci dallo scorso anno e a ... Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) “L’merita la sua festa per il campionato che ha fatto. In campo l’cercherà diil. Ho intenzione di far giocare quella che ritengo la squadra più competitiva che l’possa essere in grado di mettere in campo in questo momento”. Così Lucain conferenza stampa alla vigilia di, sfida che per i nerazzurri vuol dire festa scudetto e per i friulani la conclusione di un campionato altalenante ma chiuso con una tranquilla salvezza: “Abbiamo avuto un inizio e un finale di campionato terribili in termini di punti, pagando a caro prezzo le difficoltà, e una parte centrale a tratti molto buona. Dovevamo fare almeno 10 punti in più, dispiace non essere riusciti aarci dallo scorso anno e a ...

