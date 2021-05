Insulti sessisti alla capotreno | denunciati tre giovani stranieri

Advertising

Lecco, 22 maggio 2021 " Hanno aggredito e insultato conla capotreno . Ad aggredire la capotreno che li ha fermati perché saliti sul treno a forza senza biglietto , accanendosi contro di lei con parolacce eperché donna, ...Cinque ragazzi avrebbero lanciato delle lattine di birra contro il personale ferroviario Altri tre hanno forzato le porte del convoglio e insultato la capotreno conLECCO - Cinque giovani, di età compresa tra i 16 e 21 anni, grazie ad un'accurata attività d'indagine della Polizia Ferroviaria di Lecco, sono stati denunciati per interruzione di ...Il terzetto era senza biglietto ed è salito salito forzando le porte del convoglio e inveendo contro la capotreno con parolacce pesanti. Altri 5 nei guai ...1 - "MIA FIGLIA LUNA LINCIATA SUI SOCIAL PER L'ABBRACCIO AL MIGRANTE DI CEUTA" Francesco Olivo per “La Stampa” LA STAGISTA DELLA CROCE ROSSA LUNA REYES ABBRACCIA UN MIGRANTE SENEGALESE A CEUTA Un abbr ...