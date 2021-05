"Inseriamo la difesa della biodiversità in Costituzione" (Di sabato 22 maggio 2021) Il 22 maggio è la Giornata mondiale della biodiversità. Ma, se volessimo stare ai dati della cronaca, dovremmo dire senza biodiversità. I numeri sono impietosi. L’assalto umano al pianeta ha modificato significativamente il 75% delle terre emerse, ha distrutto l’85% delle zone umide, sta innescando la sesta estinzione di massa nella storia del pianeta. Abbiamo tolto spazio alla natura per dedicarlo ai campi e soprattutto agli allevamenti che, secondo i dati Fao, occupano il 30% delle terre emerse. La specie umana e il bestiame costituiscono il 96% della massa dei mammiferi viventi: gli animali non ingabbiati sono ridotti a un marginale 4%. Dunque una buona parte del raffinato lavoro evolutivo svolto dalla vita in quasi 4 miliardi di anni è stata cancellata in un pugno di secoli. Ma trasformare la ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 22 maggio 2021) Il 22 maggio è la Giornata mondiale. Ma, se volessimo stare ai daticronaca, dovremmo dire senza. I numeri sono impietosi. L’assalto umano al pianeta ha modificato significativamente il 75% delle terre emerse, ha distrutto l’85% delle zone umide, sta innescando la sesta estinzione di massa nella storia del pianeta. Abbiamo tolto spazio alla natura per dedicarlo ai campi e soprattutto agli allevamenti che, secondo i dati Fao, occupano il 30% delle terre emerse. La specie umana e il bestiame costituiscono il 96%massa dei mammiferi viventi: gli animali non ingabbiati sono ridotti a un marginale 4%. Dunque una buona parte del raffinato lavoro evolutivo svolto dalla vita in quasi 4 miliardi di anni è stata cancellata in un pugno di secoli. Ma trasformare la ...

